Verhandlungen zum Ukraine-Krieg: Große Verspätung, kurze Sitzung

Russland und Ukraine vereinbaren in Istanbul einen neuen Gefangenenaustausch. Kiew fordert ein Gipfeltreffen. Doch vor den Gesprächen sorgt etwas anderes für Aufsehen.

Niemand hatte von den neuen Friedensverhandlungen zwischen Russland und Ukraine am Montag in Istanbul ein Wunder erwartet. Doch selbst die niedrigen Erwartungen wurden kaum erfüllt. Das Treffen am Bosporus begann mit rund zweistündiger Verspätung und dauerte dann nur eine knappe Stunde.