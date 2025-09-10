Von der Leyen fordert „neues Europa“

Die EU-Kommissionspräsidentin versucht mit ihrer Rede zur Lage der EU, die Unterstützung des Mitte-links-Lagers zurückzugewinnen. Sie fordert in einer „neuen, auf Macht basierenden Weltordnung“ ein „neues Europa“.

Ursula von der Leyen ist ungefähr bei der Hälfte ihrer 74-minütigen Rede vor dem EU-Parlament angelangt, da kippt die Stimmung in den mittleren Rängen des Halbrunds im Straßburger Plenarsaal merklich. In breiter Front sitzen hier Europas Christdemokraten. Und plötzlich ist ein leises Grollen aus ihren Reihen zu vernehmen. Abgeordnete... Ursula von der Leyen ist ungefähr bei der Hälfte ihrer 74-minütigen Rede vor dem EU-Parlament angelangt, da kippt die Stimmung in den mittleren Rängen des Halbrunds im Straßburger Plenarsaal merklich. In breiter Front sitzen hier Europas Christdemokraten. Und plötzlich ist ein leises Grollen aus ihren Reihen zu vernehmen. Abgeordnete...