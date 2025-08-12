Warum Trump das Militär auf Amerikas Straßen schickt

Welt
Trotz sinkender Kriminalitätszahlen ruft der Präsident den Notstand für Washington aus. Die Entsendung der Nationalgarde dürfte ein Probelauf für andere Städte sein.
Im Herzen des Washingtoner Regierungsbezirkes herrschte Anarchie. Randalierer hatten die Polizei überrannt, 140 Beamte teils schwer verletzt und sich gewaltsam Zutritt ins Parlamentsgebäude verschafft. Bewaffnet mit Baseballschlägern und Elektroschockern machten sie Jagd auf Kongressabgeordnete. Seelenruhig verfolgte der Präsident die...
