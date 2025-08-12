Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Erst Stunden nachdem der Mob das US-Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 attackiert hatte, rückten Nationalgardisten an. Damals hatte sich Donald Trump lange geweigert, die Truppe einzusetzen.
Erst Stunden nachdem der Mob das US-Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 attackiert hatte, rückten Nationalgardisten an. Damals hatte sich Donald Trump lange geweigert, die Truppe einzusetzen. Bild: J. Scott Applewhite/dpa
Welt
Warum Trump das Militär auf Amerikas Straßen schickt
Von Karl Doemens
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz sinkender Kriminalitätszahlen ruft der Präsident den Notstand für Washington aus. Die Entsendung der Nationalgarde dürfte ein Probelauf für andere Städte sein.

Im Herzen des Washingtoner Regierungsbezirkes herrschte Anarchie. Randalierer hatten die Polizei überrannt, 140 Beamte teils schwer verletzt und sich gewaltsam Zutritt ins Parlamentsgebäude verschafft. Bewaffnet mit Baseballschlägern und Elektroschockern machten sie Jagd auf Kongressabgeordnete. Seelenruhig verfolgte der Präsident die...
