Wie Donald Trump Krieg führt - im eigenen Land

Welt
Ohne Realitätsbezug behauptet Donald Trump, amerikanische Städte würden von kriminellen Ausländern und linken Randalierern belagert. Als Antwort schickt der US-Präsident immer mehr Bundespolizisten und Militär dorthin. In Chicago und Portland droht eine fatale Eskalation der Gewalt.
Er hat seine Augen vorsichtig ausgespült und die mit chemischen Reizstoffen kontaminierte Kleidung gründlich gewaschen. Doch seine Empörung über den Vorfall ist nicht gewichen. „Das war völlig willkürlich“, beklagt sich Pastor David Black vor wenigen Tagen beim US-Sender CNN: „Das war bösartig.“
