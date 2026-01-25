Wieder tödliche Schüsse bei Einsatz der US-Einwanderungsbehörde Ice: Wie starb Alex Pretti?

Welt
Donald Trumps Migranten-Jäger haben in Minneapolis erneut einenUS-Bürger aus nächster Nähe erschossen. Kritiker sprechen von einer regelrechten Hinrichtung des 37-jährigen Krankenpflegers, der einer Frau zuHilfe geeilt war. DerWiderstand gegen die Ice-Einheiten wächst.
Gregory Bovino hat wenig Mitleid für das Opfer. Der Kommandeur der US-Grenzschützer, der sich öffentlich schon einmal im olivgrünen Waffenrock zeigt, der an einen Offiziersmantel aus der Nazizeit erinnert, hält Alex Pretti vor, er habe „ein Massaker“ an Ordnungskräften verüben wollen. Kurz darauf postet Heimatschutzministerin Kristi...
