Wieder tödliche Schüsse bei Einsatz der US-Einwanderungsbehörde Ice: Wie starb Alex Pretti?

Ein Demonstrant wird in Minneapolis durch einen Regierungsbeamten aus nächster Nähe mit Pfefferspray besprüht. Nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau in Minnesota Anfang Januar ist eine weitere Person nach Schüssen durch Bundesbeamte in Minneapolis gestorben: der 37-jährige Krankenpfleger Alex Pretti. Über die Umstände des Todes gehen die Schilderungen von Regierungsstellen und Augenzeugen weit auseinander. Bild: Ellen Schmidt/MinnPost/AP/dpa