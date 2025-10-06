Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Aviva und Keith Siegel mit dem Plakat von Omri Miran, der seit dem 7. Oktober 2023 als Geisel in Gaza festgehalten wird.
Aviva und Keith Siegel mit dem Plakat von Omri Miran, der seit dem 7. Oktober 2023 als Geisel in Gaza festgehalten wird. Bild: Nina Pogrebnaya
Welt
Zwei Jahre nach dem 7. Oktober: „Wir wollten den Sonnenaufgang sehen“
Redakteur
Von Nina Pogrebnaya
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit dem Überfall der Hamas hat sich Israels Gesellschaft verändert: Im Kibbuz Kfar Aza leben Menschen zwischen Ruinen, in Tel Aviv kämpfen Familien um die Freilassung der Geiseln, und auf den Golanhöhen trauern Drusen um ihre Kinder. Eine Reportage aus dem Land, das weiterlebt - trotz Krieg.

Es könnte ein friedlicher Spätsommertag sein. Vögel zwitschern, Papageien krächzen. Doch dazwischen sind immer wieder Explosionen zu hören, die alles übertönen. Die Druckwellen sind auch in mehreren Kilometern Entfernung zu spüren. „Das ist eine von unseren“, sagt Rachel Stelman, Bewohnerin des Kibbuz Kfar Aza, als wieder eine...
