Zwei Jahre nach dem 7. Oktober: „Wir wollten den Sonnenaufgang sehen“

Seit dem Überfall der Hamas hat sich Israels Gesellschaft verändert: Im Kibbuz Kfar Aza leben Menschen zwischen Ruinen, in Tel Aviv kämpfen Familien um die Freilassung der Geiseln, und auf den Golanhöhen trauern Drusen um ihre Kinder. Eine Reportage aus dem Land, das weiterlebt - trotz Krieg.

Es könnte ein friedlicher Spätsommertag sein. Vögel zwitschern, Papageien krächzen. Doch dazwischen sind immer wieder Explosionen zu hören, die alles übertönen. Die Druckwellen sind auch in mehreren Kilometern Entfernung zu spüren. „Das ist eine von unseren", sagt Rachel Stelman, Bewohnerin des Kibbuz Kfar Aza, als wieder eine...