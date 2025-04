Allein ins Restaurant: So reagieren Sachsens Gastronomen auf den Trend

Die Vereinsamung der Gesellschaft zeigt sich auch beim Essengehen. Sachsens Gaststättenverband hat deshalb einen besonderen Tisch ins Leben gerufen. Im Erzgebirge können Gäste schon daran speisen.

Große Tische sind unpraktisch geworden. Zumindest in der Gastronomie. „Die meisten Leute kommen zu zweit, manche noch zu viert, andere wiederum allein“, sagt Heiko Schmidt, Inhaber der Köhlerhütte im erzgebirgischen Grünhain-Beierfeld. In seinem rustikalen Restaurant passen gut und gern sechs Leute an einen Tisch. „Wir lehnen aber keinen...