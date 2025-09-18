Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Goldene Zeiten für Gärtner, Nachtschwärmer und Lasagne-Liebhaber. Foto: Anne Schwesinger
Goldene Zeiten für Gärtner, Nachtschwärmer und Lasagne-Liebhaber. Foto: Anne Schwesinger
Meinung
Essen & Trinken
Goldene Zeiten zwischen Pfirsichen, Pilzen und Lasagne-Liebe
Redakteur
Von Anne Schwesinger
Sommer oder Herbst? Egal! Wir genießen die Zeit zwischen Obstschwemme und Pilzkörben. Was wir auf der Suche nach Leckerbissen finden und was wir unseren Kindern künftig auf keinen Fall mehr geben, erfahrt ihr im aktuellen Newsletter.

Chemnitz.

Sommer oder Herbst? Die Zeit fühlt sich gerade an wie irgendwas dazwischen, wie Kürbis-Eis oder Aprikosenmarmelade mit Zimt. Für die Zeit ab Mitte September gibt es im Deutschen den so altmodischen Namen Altweibersommer. Wie viel schöner ist das englische Wort dafür: Im Golden Summer sehe ich gedanklich Äpfel im Spätsommerlicht leuchten, spüre noch die warme Sonne am See im Gesicht. Auch sonst sind manche englischen Begriffe so viel eleganter als ihr deutsches Pendant. Schneematsch zum Beispiel (an den ich noch gar nicht denken möchte), auf Englisch kurz und knapp Slush. Wie viel cooler klingt das! Slush-Eis ist bei vielen Kindern den ganzen Sommer über angesagt. Warum das nicht ganz unbedenklich ist, erfahrt ihr unten.

Sonst haben wir viele good news für euch diese Woche: Eine Traditionskneipe, die wieder aufmacht, erstaunlich vielfältige Snackauswahl des Nachts in Zwickau und hilfreiche Tipps für alle, die sich nach den angekündigten warmen Tagen in die Pilze wagen. Und ganz am Ende des Newsletters findet ihr wie gewohnt das Rezept von Bruno Erfurt - diesmal ein echtes Schmankerl für echte Kulinarik-Klassik-Fans.

An dieser Stelle gleich noch ein Hinweis in eigener Sache: Wenn ihr keine spannenden News aus dem Bereich Kulinarik verpassen wollt und unsere Freie-Presse-App nutzt, dann abonniert doch gerne unseren neuen Push-Kanal für Inhalte aus dem Bereich Essen & Trinken! Dafür in der Freie-Presse-App rechts oben auf Profil klicken und dann auf Pushkanäle verwalten.

Dieser Text ist eine Kostprobe aus dem aktuellen „Schmecken lassen“-Newsletter

Foto: Ulrike Schell
