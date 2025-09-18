Hackfleischlasagne - das Rezept von Bruno Erfurt

Essen & Trinken
Habt ihr schon mal Lasagne komplett selbst gemacht? Also ohne Fertig-Nudelplatten und Fertig-Sauce? Nein? Dann kommt hier ein Rezept, bei dem sich jede Mühe lohnt, um eure Lieben oder euch zu kulinarisch zu verwöhnen. Das Rezept aus dem aktuellen Newsletter.
Bei diesem Rezept von Bruno Erfurt ist nicht nur die Liebe zu allen handgefertigten Zutaten ein Geheimnis. Sondern auch ein Stück Schokolade im Hack.
