Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
So gut, dass die Zubereitungszeit nun wirklich keine Rolle spielt: komplett selbstgemachte Hackfleisch-Lasagne.
So gut, dass die Zubereitungszeit nun wirklich keine Rolle spielt: komplett selbstgemachte Hackfleisch-Lasagne. Bild: Bruno Erfurt
So gut, dass die Zubereitungszeit nun wirklich keine Rolle spielt: komplett selbstgemachte Hackfleisch-Lasagne.
So gut, dass die Zubereitungszeit nun wirklich keine Rolle spielt: komplett selbstgemachte Hackfleisch-Lasagne. Bild: Bruno Erfurt
Essen & Trinken
Hackfleischlasagne - das Rezept von Bruno Erfurt
Redakteur
Von Bruno Erfurt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Habt ihr schon mal Lasagne komplett selbst gemacht? Also ohne Fertig-Nudelplatten und Fertig-Sauce? Nein? Dann kommt hier ein Rezept, bei dem sich jede Mühe lohnt, um eure Lieben oder euch zu kulinarisch zu verwöhnen. Das Rezept aus dem aktuellen Newsletter.

Bei diesem Rezept von Bruno Erfurt ist nicht nur die Liebe zu allen handgefertigten Zutaten ein Geheimnis. Sondern auch ein Stück Schokolade im Hack.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
05.09.2025
2 min.
Caesar Salad - das Rezept von Bruno Erfurt
Caesar Salad ist ein echter Klassiker und den Salaten.
Caesar Salad ist ein echter Klassiker, der durch seine cremige Sauce und den herzhaften Geschmack besticht. Hier gibt‘s das Rezept aus dem aktuellen Gastro-Newsletter der „Freien Presse“.
Bruno Erfurt
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
24.07.2025
2 min.
Spaghetti all‘assassina - das Rezept von Bruno Erfurt
Spaghetti all‘assassina - das Rezept aus dem „Schmecken lassen“-Newsletter.
Exklusiv das Rezept aus dem Food-Newsletter der Freien Presse - diesmal: Kein normales Nudelgericht.
Bruno Erfurt
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel