Auch eine Idee zu Weihnachten: Pizza mit Kloß, Rotkraut und Ente.
Auch eine Idee zu Weihnachten: Pizza mit Kloß, Rotkraut und Ente.
Meinung
Essen & Trinken
Pizza mit Kloß? Was zu Weihnachten so auf den Tisch kommt...
Redakteur
Von Anne Schwesinger
Gans? Gutbürgerlich-festlich belegte Pizza? Wir haben da ein paar Ideen für die Weihnachtstafel - und für alle, die sich bis dahin schon mal durchschlemmen wollen.

Chemnitz.

Jedes Jahr aufs neue die Frage: Was gibt es zu Weihnachten? Traditionell erzgebirgisches Neunerlei? Kartoffelsalat mit Würstchen? Gans? Vor allem Großeltern und Eltern haben es nicht immer leicht, alle Geschmäcker und Ernährungsvorlieben unter eine Kochmütze zu bekommen: Die Enkel essen vielleicht kein Fleisch, die Jugendlichen detoxen in einem Dry December Alkohol und dann gibt es da noch verschiedene Allergiker. Da können wir helfen: Wie wäre es mit einem veganen Braten? Oder mit einer gutbürgerlich-festlich belegten... Pizza?

Außerdem: Welchen erzgebirgischen Weihnachtsmarkt sollten Foodies auf gar keinen Fall verpassen? Und wo kann man essen gehen, wenn man noch gar keine Lust auf Weihnachtsbraten, Zimtsterne und Stollen hat?

Worauf es aber doch am meisten ankommt, ist, eine schöne Zeit zu haben (und vielleicht ein, zwei... Dutzend Plätzchen zu naschen). Das werden auch wir auch ausgiebig tun - deshalb hören wir uns erst im neuen Jahr wieder. Wir wünschen superleckere und frohe Weihnachten! Genießt die Tage!

Dieser Text stammt aus dem aktuellen „Schmecken lassen“-Newsletter der Freien Presse. Neugierig geworden? Abonnieren kannst du den Newsletter hier:

Wer den Newsletter abonniert, bekommt die aktuelle Ausgabe nachgeschickt.
Wer den Newsletter abonniert, bekommt die aktuelle Ausgabe nachgeschickt.
