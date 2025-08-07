Risotto Carbonara - das Sommer-Rezept von Bruno Erfurt

Essen & Trinken
Risotto Carbonara ist die geniale Verbindung zweier italienischer Traditionsgerichte, dem cremigen Risotto und der herzhaften Pasta alla Carbonara aus Rom.
Statt Pasta wird hier Risottoreis verwendet – das Ergebnis ist ein wunderbar schlotziges Gericht mit intensivem Geschmack, das dennoch raffiniert und leicht wirkt. Perfekt für ein besonderes Abendessen oder wenn du Gäste beeindrucken willst.
