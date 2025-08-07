Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bruno Erfurt Foto: Bruno Erfurt
Bruno Erfurt Foto: Bruno Erfurt Bild: Bruno Erfurt
Bruno Erfurt Foto: Bruno Erfurt
Bruno Erfurt Foto: Bruno Erfurt Bild: Bruno Erfurt
Essen & Trinken
Risotto Carbonara - das Sommer-Rezept von Bruno Erfurt
Redakteur
Von Bruno Erfurt
Risotto Carbonara ist die geniale Verbindung zweier italienischer Traditionsgerichte, dem cremigen Risotto und der herzhaften Pasta alla Carbonara aus Rom.

Statt Pasta wird hier Risottoreis verwendet – das Ergebnis ist ein wunderbar schlotziges Gericht mit intensivem Geschmack, das dennoch raffiniert und leicht wirkt. Perfekt für ein besonderes Abendessen oder wenn du Gäste beeindrucken willst.
Das könnte Sie auch interessieren
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
Von Johanna Eisner
2 min.
07.08.2025
2 min.
Nur das Wurstbrot schmeckt besser - kulinarische Tipps (nicht nur) für lange Zugfahrten
Meinung
Redakteur
Beef im Nachtzug von Stockholm nach Chemnitz.
Im kulinarischen Newsletter der Freien Presse geht es diesmal um lange Zugfahrten, riesiges Gartengemüse, die schnelle VW-Currywurst und schmale Käseplatten.
Johanna Eisner
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
24.07.2025
2 min.
Spaghetti all‘assassina - das Rezept von Bruno Erfurt
Spaghetti all‘assassina - das Rezept aus dem „Schmecken lassen“-Newsletter.
Exklusiv das Rezept aus dem Food-Newsletter der Freien Presse - diesmal: Kein normales Nudelgericht.
Bruno Erfurt
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
