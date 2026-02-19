So schmeckt Leipzig: Diese Foodspots sollten Sie auf keinen Fall verpassen

Leipzig kann nicht nur Bach und Buchmesse, sondern auch richtig leckeres Essen. Die Wahlleipziger der Wochenend-Redaktion haben sich einen Tag lang durch ihre Stadt gegessen. Wo kann man dekadent französisch frühstücken? Und welche Pizza muss man probiert haben?

„Café Maître": Schon Goethe hat Leipzig als „Klein-Paris" bezeichnet. Das„Café Maître"auf der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße hat sich diesem Vergleich verschrieben. Zum Frühstücken gibt es natürlich den französischen Klassiker: Croissant, Konfitüre, Butter und Café au lait. Es darf aber auch gerne etwas mehr und herzhafter...