Die Familienkolumne: „Nimm die Klobürste aus dem Mund!“

Familie
Kinder stellen manchmal die unmöglichsten Dinge an. Als Mutter musste ich lernen, selbst in den absurdesten Situationen gelassen zu reagieren.
Der Satz mit der Klobürste. Er ist wirklich gefallen. Ein Satz, bei dem sich mein kinderloses Ich niemals hätte vorstellen können, ihn auszusprechen, ja, nicht einmal darüber nachzudenken. Wer, bitte, kann denn ahnen, dass die Geschichten, die Mama und Oma immer erzählt haben, wirklich wahr waren und uns genauso ereilen wie schon Generationen...
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