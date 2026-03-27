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Ein Bild ohne Klobürste, Gabeln im Haar oder Steine im Mund: Roxana und ihre Familie.
Ein Bild ohne Klobürste, Gabeln im Haar oder Steine im Mund: Roxana und ihre Familie. Illustration: Maria Constantino
Ein Bild ohne Klobürste, Gabeln im Haar oder Steine im Mund: Roxana und ihre Familie.
Ein Bild ohne Klobürste, Gabeln im Haar oder Steine im Mund: Roxana und ihre Familie. Illustration: Maria Constantino
Meinung
Familie
Die Familienkolumne: „Nimm die Klobürste aus dem Mund!“
Redakteur
Von Roxana Hofmann
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Kinder stellen manchmal die unmöglichsten Dinge an. Als Mutter musste ich lernen, selbst in den absurdesten Situationen gelassen zu reagieren.

Der Satz mit der Klobürste. Er ist wirklich gefallen. Ein Satz, bei dem sich mein kinderloses Ich niemals hätte vorstellen können, ihn auszusprechen, ja, nicht einmal darüber nachzudenken. Wer, bitte, kann denn ahnen, dass die Geschichten, die Mama und Oma immer erzählt haben, wirklich wahr waren und uns genauso ereilen wie schon Generationen...
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