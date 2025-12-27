Mindestlohn, Kraftstoffpreise, Eier und Honig: Das alles ändert sich 2026

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kinder und Familien werden im kommenden Jahr noch etwas mehr gefördert.
Kinder und Familien werden im kommenden Jahr noch etwas mehr gefördert. Bild: Christin Klose/dpa
Am Eier-Code können Kunden Haltungsform, Herkunftsland und den landwirtschaftlichen Betrieb ablesen. Vorn die 2 bedeutet Bodenhaltung. Eine 3, die für Käfighaltung steht, darf es nicht mehr geben.
Am Eier-Code können Kunden Haltungsform, Herkunftsland und den landwirtschaftlichen Betrieb ablesen. Vorn die 2 bedeutet Bodenhaltung. Eine 3, die für Käfighaltung steht, darf es nicht mehr geben. Bild: Jens Büttner/dpa
Den neuen, vereinfachten Score der Auskunftei Schufa sollen auch Laien ohne großen Aufwand nachrechnen können und damit Auskunft über ihre eigene Kreditwürdigkeit bekommen.
Den neuen, vereinfachten Score der Auskunftei Schufa sollen auch Laien ohne großen Aufwand nachrechnen können und damit Auskunft über ihre eigene Kreditwürdigkeit bekommen. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Kinder und Familien werden im kommenden Jahr noch etwas mehr gefördert.
Kinder und Familien werden im kommenden Jahr noch etwas mehr gefördert. Bild: Christin Klose/dpa
Am Eier-Code können Kunden Haltungsform, Herkunftsland und den landwirtschaftlichen Betrieb ablesen. Vorn die 2 bedeutet Bodenhaltung. Eine 3, die für Käfighaltung steht, darf es nicht mehr geben.
Am Eier-Code können Kunden Haltungsform, Herkunftsland und den landwirtschaftlichen Betrieb ablesen. Vorn die 2 bedeutet Bodenhaltung. Eine 3, die für Käfighaltung steht, darf es nicht mehr geben. Bild: Jens Büttner/dpa
Den neuen, vereinfachten Score der Auskunftei Schufa sollen auch Laien ohne großen Aufwand nachrechnen können und damit Auskunft über ihre eigene Kreditwürdigkeit bekommen.
Den neuen, vereinfachten Score der Auskunftei Schufa sollen auch Laien ohne großen Aufwand nachrechnen können und damit Auskunft über ihre eigene Kreditwürdigkeit bekommen. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Finanzen
Mindestlohn, Kraftstoffpreise, Eier und Honig: Das alles ändert sich 2026
Redakteur
Von Kornelia Noack
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mindestlohn, Renten und Kindergeld steigen. Vieles wird aber auch teurer, wie das Deutschlandticket. Ein Überblick.

Mindestlohn: In vielen Branchen gibt es ab Januar mehr Geld. Der Mindestlohn steigt von 12,82 Euro brutto pro Stunde auf 13,90 Euro. Er gilt auch für Minijobber. Damit erhöht sich die Verdienstgrenze von 556 Euro im Monat auf 603 Euro. Aufs Jahr gerechnet sind das 7236 Euro. Das heißt: Wer 2025 im Schnitt zwischen 556,01 und 603 Euro monatlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.12.2025
1 min.
Zwickauer Weihnachtsbaum und Pyramide ohne Beleuchtung: Das war der Grund
Der Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt war am zweiten Feiertag ohne Beleuchtung.
Zeitweiser Ausfall der Festtagsbeleuchtung inzwischen behoben.
Holger Weiß
28.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.12.2025
 4 Bilder
Ein Wähler taucht seinen Finger in ein Tintenfass.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
 14 Bilder
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung - im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
23.12.2025
9 min.
Steuer, Deutschlandticket, Wehrdienst – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
27.12.2025
3 min.
Minister verkündet „Sachsen-Rekord“: Im Februar beginnen so viele neue Referendare im zweiten Schulhalbjahr wie noch nie
„Zeigt, wie attraktiv der Lehrerberuf ist“: Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) zu den neuen Referendarzahlen.
Angehende Lehrkräfte gehören in Sachsen bereits seit Jahren zu den bestbezahlten bundesweit. Trotzdem gibt es nun einen neuen Höchstwert. Was sind die Gründe - und wer profitiert davon am meisten?
Tino Moritz
28.12.2025
2 min.
Selenskyj trifft Trump früher als geplant
Selenskyj trifft Trump zwei Stunden früher als ursprünglich geplant. (Archivbild)
Der ukrainische Staatschef wird von US-Präsident Donald Trump in dessen Privatclub in Florida empfangen. Das Treffen wird etwas früher stattfinden als bislang angekündigt.
Mehr Artikel