2026 bringt viele Änderungen beim Arztbesuch und in der Pflege - ein Überblick

Für starke Raucher, Eltern und Nutzer der elektronischen Patientenakte gibt es gute Nachrichten. Allerdings steigen auch für viele die Versicherungsbeiträge.

Lungen-Screening: Ab April 2026 können langjährige, starke Raucher einmal im Jahr eine Untersuchung zur Früherkennung von Lungenkrebs in Anspruch nehmen. Das Angebot richtet sich an gesetzlich Versicherte von 50 bis 75 Jahren, die mindestens 25 Jahre ohne lange Unterbrechung geraucht und mindestens 15 Packungsjahre haben. Diese errechnet man,...