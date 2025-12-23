4,8 Milliarden Euro: Ausgaben für Heilmittel haben sich bei der AOK binnen zehn Jahren verdoppelt

Auch in Sachsen steigen die Kosten für Physio-, Ergotherapie oder Podologie deutlich. Einer Analyse zufolge liegt das jedoch nicht an den immer älter werdenden Patienten.

Ein Hexenschuss, eine schmerzende Schulter, ein Muskelfaserriss: Häufig erhalten Patienten mit diesen Symptomen von ihrem Arzt nicht nur ein Rezept für die Apotheke, sondern auch eine Überweisung zum Physiotherapeuten. Knapp 881 Millionen Euro hat die AOK Plus für ihre 3,5 Millionen Versicherten in Sachsen und Thüringen im vergangenen Jahr... Ein Hexenschuss, eine schmerzende Schulter, ein Muskelfaserriss: Häufig erhalten Patienten mit diesen Symptomen von ihrem Arzt nicht nur ein Rezept für die Apotheke, sondern auch eine Überweisung zum Physiotherapeuten. Knapp 881 Millionen Euro hat die AOK Plus für ihre 3,5 Millionen Versicherten in Sachsen und Thüringen im vergangenen Jahr...