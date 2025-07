Gudrun Meinel, die aus der Nähe von Chemnitz stammt, in ihrem Seniorendomizil in Ungarn. Bild: Dagmar Möbius

Gudrun Meinel, die aus der Nähe von Chemnitz stammt, in ihrem Seniorendomizil in Ungarn. Bild: Dagmar Möbius

Gesundheit 11.07.2025

Am Lebensabend ausgewandert - in einen Seniorenpark in Ungarn

Pflegeheime in Sachsen sind teuer. Gudrun Meinel, die aus der Nähe von Chemnitz stammt, hat einen Platz im Ausland gefunden. Die Warteliste ist lang - nicht nur aus finanziellen Gründen. Gudrun Meinel öffnet die Tür und freut sich über den Besuch, der sie von ihrem Buch weggelotst hat. Seit acht Monaten lebt die 80-Jährige in einem ungarischen Seniorenwohnpark, in einem 730-Einwohner-Dorf wenige Kilometer nördlich des Balatons. Eletfa heißt ihr neuer Lebensort. „Lebensbaum". Vier Hektar großes Gelände. Schafe, Hühner,...