Analyse von AOK-Daten: Pflegebedürftige werden immer jünger

Noch keine 70 und schon einen Pflegegrad? Das ist in Deutschland keine Seltenheit mehr, zeigt eine Studie. Hohe Pflegegrade bleiben die Ausnahme.

Von 2019 bis 2024 sind Jahr für Jahr etwa 350.000 AOK-Versicherte ab 60 Jahren als pflegebedürftig registriert worden. Das geht aus einer Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der Allgemeinen Ortskrankenkassen (WIdO) hervor, für die AOK-Daten und Infos aus Erstbegutachtungen der Medizinischen Dienste ausgewertet worden sind. Auffällig ist... Von 2019 bis 2024 sind Jahr für Jahr etwa 350.000 AOK-Versicherte ab 60 Jahren als pflegebedürftig registriert worden. Das geht aus einer Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der Allgemeinen Ortskrankenkassen (WIdO) hervor, für die AOK-Daten und Infos aus Erstbegutachtungen der Medizinischen Dienste ausgewertet worden sind. Auffällig ist...