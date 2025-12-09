Ausgaben für Medikamente auf Rekordhoch – doch nur wenige profitieren

Über die Hälfte der Arzneimittelkosten entfallen auf einige wenige patentgeschützte Medikamente, zeigt eine AOK-Analyse. Die sind aber oft überteuert, kritisiert die Kasse und fordert, die Pharmabranche strenger zu regulieren.

Hausärzte haben im vergangenen Jahr die meisten Arzneimittel in Deutschland verschrieben – gefolgt von den hausärztlich tätigen Internisten, Gynäkologen, Kinderärzten, Augenärzten und Psychiatern. Mit durchschnittlich 719 Tagesdosen haben Frauen insgesamt deutlich mehr Verordnungen erhalten als Männer, hier waren es im Schnitt 612... Hausärzte haben im vergangenen Jahr die meisten Arzneimittel in Deutschland verschrieben – gefolgt von den hausärztlich tätigen Internisten, Gynäkologen, Kinderärzten, Augenärzten und Psychiatern. Mit durchschnittlich 719 Tagesdosen haben Frauen insgesamt deutlich mehr Verordnungen erhalten als Männer, hier waren es im Schnitt 612...