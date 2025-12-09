Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hohe Preise für Arzneimittel führen zu hohen Gewinnen bei Pharmaunternehmen.
Hohe Preise für Arzneimittel führen zu hohen Gewinnen bei Pharmaunternehmen.
Gesundheit
Ausgaben für Medikamente auf Rekordhoch – doch nur wenige profitieren
Redakteur
Von Kornelia Noack
Über die Hälfte der Arzneimittelkosten entfallen auf einige wenige patentgeschützte Medikamente, zeigt eine AOK-Analyse. Die sind aber oft überteuert, kritisiert die Kasse und fordert, die Pharmabranche strenger zu regulieren.

Hausärzte haben im vergangenen Jahr die meisten Arzneimittel in Deutschland verschrieben – gefolgt von den hausärztlich tätigen Internisten, Gynäkologen, Kinderärzten, Augenärzten und Psychiatern. Mit durchschnittlich 719 Tagesdosen haben Frauen insgesamt deutlich mehr Verordnungen erhalten als Männer, hier waren es im Schnitt 612...
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
04.12.2025
4 min.
Public Health Index: Deutschland ist fast Schlusslicht beim Gesundheitsschutz
E-Zigaretten und Vapes sind zwar weniger schädlich als herkömmliche Tabakprodukte, erhöhen aber trotzdem das Risiko für Atemwegserkrankungen wie chronische Bronchitis, Asthma und COPD.
Ein Vergleich von 18 EU-Ländern zeigt: Deutschland schneidet bei Tabak, Alkohol und Ernährung schlecht ab, während Großbritannien und Finnland mit strikten Präventionsmaßnahmen punkten. Was machen sie anders?
Susanne Plecher
06:29 Uhr
1 min.
Frau in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt
Eine Frau wurde in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. (Symbolbild)
An einer Haltestelle gerät eine 20-Jährige zwischen zwei Straßenbahnen und wird schwer verletzt.
07.10.2025
16 min.
Elektronische Patientenakte ab jetzt für Ärzte Pflicht: Die wichtigsten Fragen und Antworten aus Patientensicht
Niedergelassen Mediziner erhalten automatisch Zugriff auf die ePA eines Patienten.
Befunde werden jetzt digital in eine e-Akte geladen. Doch viele Patienten wissen nicht, wie sie an ihre Akte kommen, wie diese funktioniert und welche Rechte sie haben. Eine Anleitung.
Kornelia Noack
Mehr Artikel