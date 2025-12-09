Ausgaben für Medikamente auf Rekordhoch – doch nur wenige profitieren

Gesundheit
Über die Hälfte der Arzneimittelkosten entfallen auf einige wenige patentgeschützte Medikamente, zeigt eine AOK-Analyse. Die sind aber oft überteuert, kritisiert die Kasse und fordert, die Pharmabranche strenger zu regulieren.
Hausärzte haben im vergangenen Jahr die meisten Arzneimittel in Deutschland verschrieben – gefolgt von den hausärztlich tätigen Internisten, Gynäkologen, Kinderärzten, Augenärzten und Psychiatern. Mit durchschnittlich 719 Tagesdosen haben Frauen insgesamt deutlich mehr Verordnungen erhalten als Männer, hier waren es im Schnitt 612...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.