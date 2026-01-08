Bilder von MRT und CT per Mausklick verschicken: Chemnitz macht vor, wie es geht

Patienten bringen Röntgenbilder meist auf CD zum Facharzt. Mit dem Netzwerk Sax-PACS können Mediziner die Dateien untereinander austauschen. Doch noch machen zu wenige mit.

Radiologe Torsten Jordan sitzt vor dem Monitor und betrachtet die Bilder eines Kopf-MRT. In ein kleines Gerät diktiert er, wie er die Aufnahmen bewertet, die eben von einem Patienten in seiner Radiologischen Gemeinschaftspraxis in Chemnitz aufgenommen wurden. Später wird dieser Befundtext per verschlüsselter E-Mail im gesicherten Netz an den... Radiologe Torsten Jordan sitzt vor dem Monitor und betrachtet die Bilder eines Kopf-MRT. In ein kleines Gerät diktiert er, wie er die Aufnahmen bewertet, die eben von einem Patienten in seiner Radiologischen Gemeinschaftspraxis in Chemnitz aufgenommen wurden. Später wird dieser Befundtext per verschlüsselter E-Mail im gesicherten Netz an den...