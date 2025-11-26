Black Week: Hoher Krankenstand bei Zustelldiensten in Sachsen

Für Zusteller beginnt jetzt die stressigste Phase des Jahres. Das hat gesundheitliche Folgen, wie eine Barmer-Auswertung zeigt. Vor allem ein Leiden macht Paketboten und Lageristen zu schaffen.

Die Black Week läuft und das Weihnachtsgeschäft steht bevor - das bedeutet viel Arbeit für Post- und Paketzusteller. Allein für den kommenden Advent rechnet der Bundesverband Paket- und Expresslogistik mit rund 750 Millionen Sendungen. Das sind durchschnittlich etwa neun Millionen Sendungen pro Tag, die von A nach B transportiert und...