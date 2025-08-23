Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Abrupt, sehr stark und einseitig - so fühlt sich ein Clusterkopfschmerz an.
Abrupt, sehr stark und einseitig - so fühlt sich ein Clusterkopfschmerz an. Bild: Andrea Warnecke/dpa
Abrupt, sehr stark und einseitig - so fühlt sich ein Clusterkopfschmerz an.
Abrupt, sehr stark und einseitig - so fühlt sich ein Clusterkopfschmerz an. Bild: Andrea Warnecke/dpa
Gesundheit
Clusterkopfschmerz nimmt zu in Sachsen - besonders in einer Altersgruppe
Redakteur
Von Susanne Plecher
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einer Barmer-Auswertung leiden Tausende an den intensiven einseitigen Kopfschmerzen. Bestimmte Faktoren können die Anfälle begünstigen.

Wenn Sie überlegen, ob Sie schon einmal einen Clusterkopfschmerz hatten, ist das sehr wahrscheinlich nicht der Fall. Der Schmerz, den Betroffene schildern, tritt mit so unvermittelter Härte auf, dass man ihn wohl nicht vergisst. Wie ein Stechen oder Bohren im oder direkt hinter dem Auge fühle er sich an - und quäle immer mehr Sachsen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
04.08.2025
3 min.
Kinderkrankengeld: Nirgendwo in Deutschland bleiben so viele Väter mit ihrem kranken Kind daheim wie in Sachsen
Matt und krank: Da hilft nur Ruhe und Liebe.
Den Löwenanteil der Care-Arbeit leisten weiterhin die Mütter, zeigen Daten der Barmer Sachsen. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Kinderkrankentage deutlich ab.
Susanne Plecher
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
21.08.2025
8 min.
Warum einige Zahnärzte in Sachsen keine Bonusstempel mehr verteilen, das Bonusheft aber noch immer nötig ist
Noch nicht digital: das Bonusheft.
Wer regelmäßig die Zähne kontrollieren lässt, bekommt für Zahnersatz höhere Zuschüsse. Weil der Nachweis noch nicht wirklich digital funktioniert, gehen einige Zahnärzte eigene Wege.
Kornelia Noack
12:46 Uhr
4 min.
Gericht stoppt Werbung für Apple Watch wegen Greenwashing
Sind Apples Armbandgeräte tatsächlich CO-2-neutral hergestellt?
Apple hat mehrere Smartwatches als erste "CO2-neutrale" Produkte angepriesen. Das ist irreführend, befindet ein deutsches Gericht und untersagt die Werbung mit dem angeblichen Klimaschutz.
Christian Ebner, dpa
Mehr Artikel