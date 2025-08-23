Clusterkopfschmerz nimmt zu in Sachsen - besonders in einer Altersgruppe

Nach einer Barmer-Auswertung leiden Tausende an den intensiven einseitigen Kopfschmerzen. Bestimmte Faktoren können die Anfälle begünstigen.

Wenn Sie überlegen, ob Sie schon einmal einen Clusterkopfschmerz hatten, ist das sehr wahrscheinlich nicht der Fall. Der Schmerz, den Betroffene schildern, tritt mit so unvermittelter Härte auf, dass man ihn wohl nicht vergisst. Wie ein Stechen oder Bohren im oder direkt hinter dem Auge fühle er sich an - und quäle immer mehr Sachsen,...