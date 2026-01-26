MENÜ
Mit Fieber gehören Beschäftigte ins Bett.
Mit Fieber gehören Beschäftigte ins Bett. Bild: Marijan Murat/dpa
Mit Fieber gehören Beschäftigte ins Bett.
Mit Fieber gehören Beschäftigte ins Bett. Bild: Marijan Murat/dpa
Gesundheit
DAK-Report: Die Sachsen melden sich im Job seltener krank
Redakteur
Von Kornelia Noack
Doch insgesamt bleibt der Krankenstand hoch. Dafür verantwortlich sind vor allem drei Erkrankungen.

Beschäftigte in Sachsen sind im vergangenen Jahr im Beruf etwas weniger ausgefallen als in den beiden Jahren zuvor. Rund 19,7 Kalendertage waren sie im Schnitt krankgeschrieben. Im Jahr 2024 waren es 20,6 Tage, im Jahr 2023 waren es 21 Fehltage. Das geht aus Zahlen der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervor. Demnach fehlten jeden Tag rund 5,4 Prozent...
