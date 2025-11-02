Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei manchen Krankheiten muss es schnell gehen. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Gesundheit
Demenz, Diabetes, Herzinfarkt: In Sachsen sind die Menschen überdurchschnittlich krank
Von Katrin Saft
Eine Studie der Barmer zeigt, wo die gesündesten Menschen leben. Große Unterschiede gibt es auch innerhalb Sachsens. Das liegt nicht nur am Alter.

Chemnitz.

Deutschland ist noch immer zweigeteilt, wenn es um die Gesundheit geht. Schwere Krankheiten wie Schlaganfall, Herzinfarkt, Diabetes, Adipositas, Bluthochdruck oder chronische Schmerzen treten in Ostdeutschland erheblich häufiger auf als in den westlichen Bundesländern - oft nur mit Ausnahme von Berlin. Das geht aus dem neuen Morbiditäts- und Sozialatlas des Barmer-Instituts für Gesundheitssystemforschung hervor. Wissenschaftler haben dafür Routinedaten der Krankenkasse aus dem Jahr 2023 hochgerechnet und regionale und soziodemografische Faktoren einbezogen.

Die gesündesten Menschen leben demnach in Hamburg und Baden-Württemberg, die krankesten in Thüringen, gefolgt von Sachsen. So liegt die Gesamtmorbidität, also die Häufigkeit von Erkrankungen, im Freistaat 28 Prozent über dem Bundesschnitt. Bei Demenz, Diabetes und weißem Hautkrebs ist Sachsen im Ländervergleich sogar Schlusslicht. Alkoholmissbrauch wurde nur in Mecklenburg-Vorpommern häufiger diagnostiziert. Lediglich bei Aids, Essstörungen oder Kokainmissbrauch schneiden die Ostländer besser ab als der Westen.

Mehr Herzprobleme im Erzgebirge

Doch auch innerhalb von Sachsen gibt es große Unterschiede. Laut Atlas leben in Dresden und Leipzig die gesündesten Menschen, gefolgt vom Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Besonders häufig hingegen sind die Bewohner des Vogtlandkreises und von Chemnitz krank. Überdurchschnittlich oft mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben in Sachsen Menschen mit niedrigem Einkommen und geringer Bildung, belegt die Auswertung. "Krankheiten greifen tief in das Leben der Menschen ein", sagt Monika Welfens, Landeschefin der Barmer. "Die ungleiche Verteilung zeigt uns, wie wichtig es ist, genau hinzusehen." Die medizinische Versorgung müsse sich auch nach den Lebenswelten der Patienten ausrichten, fordert sie.

Der Atlas erlaubt einen Blick auf einzelne Krankheiten bis hin auf Landkreisebene. Litten zum Beispiel 2023 im Erzgebirgs- und im Vogtlandkreis von 1000 Einwohnern 112 beziehungsweise 104 Menschen unter Herzinsuffizienz, waren es in Leipzig im Schnitt nur 45, in Dresden 60. "Eine Ursache ist die regional unterschiedliche Altersstruktur", sagt Welfens. "Da die Krankheit vor allem mit steigendem Alter auftritt, sollten diese Unterschiede bei den Versorgungsstrukturen vor Ort beachtet werden."

Chronische Schmerzen in Chemnitz verbreitet

Auch bei chronischen Schmerzen schneiden Dresden und Leipzig deutlich besser ab, während in Chemnitz 82 Prozent mehr Menschen darunter leiden als im Bundesschnitt. "Chronische Schmerzen müssen bereits zu Beginn sehr konsequent behandelt werden, am besten multimodal", sagt Torsten Kupke, Schmerzmediziner aus Dresden. Doch nur ein Drittel der Schmerzpatienten in Sachsen werde spezialfachärztlich versorgt.

Die großen Gesundheitsunterschiede zwischen Ost und West haben nach Meinung von Kupke vielfältige Ursachen. "Erkrankungen hängen nicht nur mit dem Alter, sondern enorm mit dem Lebensstil zusammen", sagt er. Neben Rauchen, Alkoholkonsum, Dauerstress, psychischen und sozialen Belastungen würden sicher auch die Umbrüche im Osten eine Rolle spielen. Der Mediziner plädiert für mehr Vorsorge, aber auch Eigenverantwortung. Und Barmer-Landeschefin Welfens sagt: "Unsere Daten zeigen, wo gezielte Gesundheitsangebote besonders nötig sind."

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
