Die Corona-Zahlen in Sachsen steigen, aber nur wenige lassen sich impfen

Am häufigsten ist derzeit die Stratus-Variante, die sich in den oberen Atemwegen schnell verbreitet. Abwasseranalysen zeigen einen wachsenden Infektionstrend.

In Sachsen stecken sich wieder mehr Menschen mit Corona an. Für die vergangene Woche meldet das Gesundheitsministerium 396 im Labor bestätigte Infektionen. In der Woche zuvor waren es 258. Durch die Herbstferien ist aber noch mit Nachmeldungen zu rechnen. Die meisten Erkrankten kommen derzeit aus Leipzig, Dresden, dem Landkreis Meißen und dem...