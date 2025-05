Die zehn häufigsten Alterskrankheiten in Sachsen

Senioren im Freistaat leiden häufiger als im Bundesschnitt unter typischen Krankheiten, zeigt eine Barmer-Analyse. Doch das müsste nicht sein.

Ältere Menschen in Sachsen ab 60 Jahren leiden besonders oft unter Bluthochdruck, zu viel Cholesterin, Rückenschmerzen und zunehmender Sehschwäche. Und je älter sie werden, um so mehr verschärfen sich diese gesundheitlichen Probleme. Das zeigt der am Dienstag veröffentlichte Altersleidensatlas der Barmer. Für das Top-10-Ranking der...