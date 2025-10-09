Diese Frau liest in Gesichtern: Was sie darin alles erkennen kann

München. Die Nase groß, die Stirn faltig, die Ohren groß: Ein Gesicht erzählt viel über Charakter und Gesundheit, sagt Elke Hauenstein-Stief. Die Logopädin hat ein Buch darüber geschrieben und verrät unter anderem, warum man Augenbrauen lieber nicht zupfen sollte.

„Freie Presse“: Frau Hauenstein-Stief, Gesichter lesen klingt schon sehr speziell. Was lesen Sie denn da? „Freie Presse“: Frau Hauenstein-Stief, Gesichter lesen klingt schon sehr speziell. Was lesen Sie denn da?