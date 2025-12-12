MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für Eda Verooja ist die Rauchsauna das Tor zwischen den Welten.
Für Eda Verooja ist die Rauchsauna das Tor zwischen den Welten. Bild: Friederike Ostermeyer/dpa
Sogar der Körper ist schwarz.
Sogar der Körper ist schwarz. Bild: Friederike Ostermeyer/dpa
Ruhen nach dem Saunaritual.
Ruhen nach dem Saunaritual. Bild: Friederike Ostermeyer/dpa
Für Eda Verooja ist die Rauchsauna das Tor zwischen den Welten.
Für Eda Verooja ist die Rauchsauna das Tor zwischen den Welten. Bild: Friederike Ostermeyer/dpa
Sogar der Körper ist schwarz.
Sogar der Körper ist schwarz. Bild: Friederike Ostermeyer/dpa
Ruhen nach dem Saunaritual.
Ruhen nach dem Saunaritual. Bild: Friederike Ostermeyer/dpa
Gesundheit
Ein Besuch bei Estlands bekanntester Rauchsauna-Meisterin
Von Friederike Ostermeyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Rauchsauna ist ein spiritueller Ort, an dem alle Masken fallen. Ein Ritual dauert mehrere Stunden. Dabei geht es um mehr als um Schwitzen und Entspannen.

Es riecht nach Torf, Wald und ein bisschen nach Schinken. Die Wände rußschwarz, der fensterlose Raum dunkel, feucht und heiß. Nur eine winzige Lichtquelle erhellt schemenhaft Eda Veroojas Gesicht, die nackt mit ihrer Trommel auf der Holzbank sitzt. „Ausatmen“, sagt sie und macht ein paar dumpfe Schläge, „jetzt einatmen.“ Immer tiefer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2024
7 min.
Atemtrainer gibt Tipps: „Tiefes Atmen ist wie high werden ohne Drogen“
Reise in die Welt des Atmens mitten in der Dresdner Heide: Atemtrainer Maik Winter assistiert Julia Funke beim bewussten Luftholen.
80 Prozent der Menschen holen falsch Luft, sagt Atemtrainer Maik Winter aus Heidenau. Sie versagen sich damit Ruhe, erholsamen Schlaf – und mancher eine Reise ins Unterbewusstsein.
Sylvia Miskowiec
10:30 Uhr
2 min.
In Meerane rattern die Kettensägen: Wie lange Teile des Schillerparks für Spaziergänger tabu sind
Die Wege oberhalb des Gondelteiches präsentieren sich nach der Forstmaßnahme im schlechten Zustand.
Neben Birken und Pappeln werden auch Eichen und Buchen gefällt - insgesamt rund 800 Festmeter. Auch nach dem Abschluss der aktuellen Maßnahme lauert weiter eine Gefahr.
Holger Frenzel
10.12.2025
8 min.
Kraftorte in Irland: Zur Wintersonnenwende in die Höhle
Sonne scheint in den Gang der Grabkammer von Newgrange: Zur Wintersonnenwende fällt das Morgenlicht besonders lang hier hinein.
Am 21. Dezember wird in der prähistorischen Grabstelle von Newgrange der niedrigste Sonnenstand im Jahr als ein spiritueller Höhepunkt gefeiert. Rundreise zu mythologischen Orten auf der grünen Insel.
Daniela David, dpa
12:30 Uhr
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
10:29 Uhr
2 min.
Seen im Nordosten Sachsens öffnen dauerhaft für Boote
Auf dem Geierswalder See dürfen nun auf weiteren Flächen Boote fahren. (Archivbild)
Ab sofort dürfen Boote auf weiteren Flächen des Geierswalder und des Partwitzer Sees nahe Hoyerswerda fahren. Es gibt aber auch Ausnahmen.
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
Mehr Artikel