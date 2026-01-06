Fast 40 Prozent mehr Essstörungen bei Mädchen und jungen Frauen in Sachsen diagnostiziert

Allein in Chemnitz werden fast 16 von 1000 jungen Frauen wegen krankhaftem Essverhalten behandelt, zeigt ein Barmer-Report. Nicht einmal die Hälfte wird dauerhaft wieder gesund. Das können Eltern tun.

Am Morgen isst sie ein Rührei mit zehn Himbeeren, zum Mittag einen Eiweißriegel und abends ein paar vegane Fleischbällchen mit Nudeln, aber nur die halbe Portion – und hält bei dieser Erzählung ihren flachen, nackten Bauch in die Kamera: eine junge Frau auf Tiktok, der Zehntausende folgen, die meisten davon ebenso jung und weiblich. Und...