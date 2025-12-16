MENÜ
Laktoseintoleranz geht auf die Verdauung.
Laktoseintoleranz geht auf die Verdauung.
Gesundheit
Frauen in Sachsen leiden doppelt so oft wie Männer an Laktose-Unverträglichkeit
Von Sylvia Miskowiec
Laut der Barmer vertragen Zehntausende Sachsen keinen Milchzucker. Besonders zwei Gruppen sind betroffen.

Dresden.

Ob Schoko-Nikolaus, Gebäck oder Sahnesauce, viele Leckereien in der Vorweihnachtszeit enthalten Laktose. Nicht selten verursacht der auch als Milchzucker bekannte Stoff Bauschmerzen, Übelkeit oder Durchfall. Grund dafür ist ein Mangel des Enzyms Laktase im Dünndarm, das für die Verdauung von Laktose notwendig ist. In Sachsen haben laut der Barmer Ersatzkasse mehr als fünf von1000 und damit 20.500 Personen eine diagnostizierte Laktoseintoleranz. Damit steht der Freistaat noch vergleichsweise gut da: Im Bundesdurchschnitt vertragen gut sieben von 1000 Menschen keinen Milchzucker.

Von der Unverträglichkeit sind in Sachsen doppelt so viele Frauen wie Männer betroffen: "Gut sieben von 1000 Frauen haben damit zu kämpfen", sagt Sachsens Barmer-Chefin Monika Welfens. "Bei den Männern sind es gut drei von 1000." Das Problem an Laktoseunverträglichkeit: Die Symptome können zu einer erheblichen Belastung im Alltag werden. Wer nach dem Genuss von Milch und Milchprodukten häufiges Unwohlsein verspürt, solle sich deshalb auf Laktoseintoleranz testen, rät Welfens. Bereits mit einer zeitweisen Umstellung auf laktosefreie Produkte ließe sich herausfinden, ob sich die Symptome bessern. Bleiben sie, kann ein spezieller Atemtest beim Hausarzt Klarheit bringen.

Kinder und Jugendliche öfter von Milchunverträglichkeit betroffen

Auffällig ist, dass in Sachsen mehr Kinder und Jugendliche von Laktoseintoleranz betroffen sind als im Bundesdurchschnitt. So erhielten im Freistaat drei von 1000 jungen Menschen eine entsprechende Diagnose, über ganz Deutschland hinweg waren es gut zwei von 1000. "Die Symptome einer Laktoseintoleranz hängen oft von der Menge des aufgenommenen Milchzuckers ab und sind sehr individuell", so Welfens. "Häufig vertragen Betroffene kleine Mengen Laktose problemlos. Dies kann jedoch dazu führen, dass die Stoffwechselerkrankung über längere Zeit unerkannt bleibt." Auch versteckte Laktose, wie sie in manchen Süßigkeiten, Fertiggerichten, Gewürzmischungen und Medikamenten vorkomme, könne im Alltag zu Beschwerden führen, die Betroffene nicht gleich einordnen und vermeiden können.

Brokkoli, Grünkohl und Haselnüsse als alternative Kalziumquellen

Steht die Diagnose fest, empfiehlt sich für etwa drei bis sechs Monate eine laktosefreie Ernährung. Wie lange es dauert, bis die Symptome der Unverträglichkeit verschwinden, ist von Person zu Person unterschiedlich. Gänzlich auf Milchprodukte zu verzichten, ist meist nicht nötig. Laktasetabletten könnten dann die Symptome lindern, so Welfens. Besonders bei betroffenen Kindern und Jugendlichen sei es wichtig, bei Vermeidung von Milch und Milchprodukten auf eine ausreichende Kalziumzufuhr zu achten. Brokkoli, Grünkohl, Rucola und Haselnüsse sind gute Alternativen. Zu empfehlen sei auch kalziumreiches Mineralwasser sowie laktosefreie Milchprodukte.

 

