MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Tag ist mit Aberglauben belegt und gilt als Unglückstag.
Der Tag ist mit Aberglauben belegt und gilt als Unglückstag. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Der Tag ist mit Aberglauben belegt und gilt als Unglückstag.
Der Tag ist mit Aberglauben belegt und gilt als Unglückstag. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Gesundheit
Freitag der 13. und die überraschende Unfallstatistik
Redakteur
Von Katrin Saft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In diesem Jahr fallen gleich drei Freitage auf den 13: im Februar, März und November. Ein Versicherer hat nachgerechnet, ob das wirklich mehr Unglück bedeutet.

Freitag, der 13. gilt für viele Menschen als Unglückstag. Die BarmeniaGothaer kann das allerdings nicht bestätigen: Ein Blick in die Schadenstatistik des Versicherers zeigt, dass dieser Tag kein größeres Risiko birgt als andere Freitage. „Zwar hält sich der Aberglaube hartnäckig“, sagt Schadencontroller Sebastian Günther. „Analysen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
01.01.2026
1 min.
Hier können sich die Chemnitzer eine Portion Glück abholen
Hand schütteln oder Knopf reiben: Einen Schornsteinfeger von Weitem zu sehen, reicht nicht.
Die Schornsteinfeger sind wieder unterwegs. Wo man sie am Freitag garantiert finden kann.
Denise Märkisch
11:56 Uhr
3 min.
120 Tote: Grippewelle in Sachsen hat Höhepunkt erreicht
Grippe verursacht oft hohes Fieber.
Seit Saisonbeginn sind bereits 23.430 Menschen im Freistaat an Influenza und fast 11.000 an Corona erkrankt. Wo die Hochburgen sind und warum es Grund zur Hoffnung gibt.
Katrin Saft
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
18:43 Uhr
3 min.
Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: "Einige harte Tage"
Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt schwer. (Archivbild)
Fünf Tage nach ihrem Sturz bei Olympia meldet sich Skistar Lindsey Vonn erstmals mit einem Video aus der Klinik. Darin deutet die schwer verletzte Amerikanerin an, was noch alles auf sie wartet.
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
Mehr Artikel