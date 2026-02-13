Freitag der 13. und die überraschende Unfallstatistik

In diesem Jahr fallen gleich drei Freitage auf den 13: im Februar, März und November. Ein Versicherer hat nachgerechnet, ob das wirklich mehr Unglück bedeutet.

Freitag, der 13. gilt für viele Menschen als Unglückstag. Die BarmeniaGothaer kann das allerdings nicht bestätigen: Ein Blick in die Schadenstatistik des Versicherers zeigt, dass dieser Tag kein größeres Risiko birgt als andere Freitage. „Zwar hält sich der Aberglaube hartnäckig“, sagt Schadencontroller Sebastian Günther. „Analysen... Freitag, der 13. gilt für viele Menschen als Unglückstag. Die BarmeniaGothaer kann das allerdings nicht bestätigen: Ein Blick in die Schadenstatistik des Versicherers zeigt, dass dieser Tag kein größeres Risiko birgt als andere Freitage. „Zwar hält sich der Aberglaube hartnäckig“, sagt Schadencontroller Sebastian Günther. „Analysen...