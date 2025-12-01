Grippeimpfen in der Apotheke: Ich habe es in Freiberg ausprobiert

Die Grippewelle könnte diesmal eher ausbrechen, warnen Epidemiologen. Apotheker dürfen beim Grippeimpfen unterstützen - unter bestimmten Bedingungen. Wie Sie eine Apotheke in der Nähe finden und wie das abläuft.

Ausgerechnet heute! Ich habe Kopfschmerzen, dazu ein Prickeln im Hals - Vorboten einer Erkältung. Doch morgen steht mein Termin für die erste Grippeschutzimpfung an, die ich in einer Apotheke vornehmen lassen möchte. Muss ich den jetzt absagen?