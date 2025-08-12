Hohe Zeckengefahr in Sachsen: Mehr als 600 Ansteckungen in den Sommerferien

Gesundheit
In den sechs Wochen sind im Freistaat so viele Borrelioseinfektionen gemeldet worden wie lange nicht mehr. Vor allem in vier Regionen häufen sich die Fälle - und die Gefahr ist nicht vorbei.
Die Sommerferien waren in Sachsen verregnet - aber die Zecken hat das nicht gestört. 663 mal hat ein infiziertes Tier bei einem Stich gefährliche Borrelien auf Menschen übertragen, teilt die Krankenkasse Barmer mit. Sie beruft sich auf Daten des Berliner Robert Koch-Instituts. Damit haben sich 55 Prozent der insgesamt 1209...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.