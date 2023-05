"Ich kandidiere bei der Sozialwahl": Angela Breitling und ihr Kampf für Gerechtigkeit

An einen Fall erinnert sich Angela Breitling genau. Ein Mann aus Sachsen hatte bei der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland eine Erwerbsminderungsrente beantragt, weil er an einem Zungenkarzinom erkrankt war. Sein Antrag wurde abgelehnt. Die Sache landete beim Widerspruchsausschuss der Rentenversicherung in Dresden, zu dem auch Angela...