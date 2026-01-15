Kindergesundheit: Was sich beim gelben Heft nun ändert

Einlegeblätter für den Zahnarzt sollen künftig der Vergangenheit angehören. Wie der Überblick über alle Vorsorgen den Eltern helfen soll.

Oft noch vor ihrem ersten Spielzeug bekommen Neugeborene ein Gelbes Heft - als stetiger Begleiter für die Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U9 in den ersten Lebensjahren. Seit 1. Januar dokumentieren Zahnärzte darin auch die Kontrolluntersuchungen ihrer jungen Patienten in den ersten sechs Lebensjahren – die sogenannten Z1 bis Z6. Diese umfassen...