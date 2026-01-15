MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Blick in das neue Heft.
Blick in das neue Heft. Bild: G-BA
Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Blick in das neue Heft.
Blick in das neue Heft. Bild: G-BA
Gesundheit
Kindergesundheit: Was sich beim gelben Heft nun ändert
Redakteur
Von Kornelia Noack
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einlegeblätter für den Zahnarzt sollen künftig der Vergangenheit angehören. Wie der Überblick über alle Vorsorgen den Eltern helfen soll.

Oft noch vor ihrem ersten Spielzeug bekommen Neugeborene ein Gelbes Heft - als stetiger Begleiter für die Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U9 in den ersten Lebensjahren. Seit 1. Januar dokumentieren Zahnärzte darin auch die Kontrolluntersuchungen ihrer jungen Patienten in den ersten sechs Lebensjahren – die sogenannten Z1 bis Z6. Diese umfassen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.01.2026
3 min.
„Momentan sind wir noch auf der Insel der Glückseligen“: Dorf im Erzgebirge erzielt Rekord-Einnahmen
Für Crottendorf lief das Jahr 2025 wirklich gut. Ein Hauptgrund war die Gewerbesteuer.
Entgegen dem Trend in Sachsen war 2025 ein gutes Jahr für Crottendorf. Daher wird an einem Millionenprojekt festgehalten. Wofür 2026 noch Geld ausgegeben werden soll.
Annett Honscha
12:19 Uhr
2 min.
Hilfe für Ältere: DRK Oelsnitz startet neues Angebot
Quartiersmanagerin Silke Böhm vom DRK Oelsnitz offeriert ab Februar ein neues Angebot.
Das beim Sozialträger angesiedelte Quartiersmanagement erweitert sein Spektrum ab Februar auch auf Alltagsbegleitung. Worum es dabei geht und an wen sich dies richtet.
Ronny Hager
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
13:42 Uhr
2 min.
Neu für Eltern: Gelbes Heft kommt nun auch mit zum Zahnarzt
In manchen Bundesländern, etwa in Berlin, war der zahnärztliche Kinderpass auch in der Vergangenheit schon in das Gelbe Heft integriert.
Alle Früherkennungsuntersuchungen des Kindes an einem Ort: Seit diesem Jahr wandern auch die Termine beim Zahnarzt ins Gelbe Heft. Müssen Eltern es dafür austauschen lassen? Ein Überblick.
10.07.2025
5 min.
Fast jedes zweite Grundschulkind in Sachsen war noch nie beim Zahnarzt
Einmal den Mund aufmachen, bitte!
Zwar geht Karies bei Kindern zurück, doch viele Eltern vernachlässigen die Vorsorge ihrer Kinder, zeigt eine Barmer-Analyse. Eine Neuerung im U-Heft soll Abhilfe schaffen.
Kornelia Noack
12:18 Uhr
2 min.
Nach Urteil: Deichmann muss Schuhkarton-Müllkosten tragen
Schuhkartons stehen im Zentrum eines Rechtsstreits. (Archivbild)
Was passiert mit dem Karton nach dem Schuhkauf? Darum geht es in einem Müllkosten-Streit. Der Karton bleibt im Shop, der Kunde nimmt nur die Schuhe mit, sagt Deichmann. Zahlen muss die Firma trotzdem.
Mehr Artikel