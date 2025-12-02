Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sieht aus wie Butterbrotpapier umwickelt mit feinstem Draht, rettet aber Leben: Dr. Thomas Grube (links) und Dr. Sven Seifert zeigen das Tianyi-Stentsystem.
Sieht aus wie Butterbrotpapier umwickelt mit feinstem Draht, rettet aber Leben: Dr. Thomas Grube (links) und Dr. Sven Seifert zeigen das Tianyi-Stentsystem. Bild: Klinikum Chemnitz
Sieht aus wie Butterbrotpapier umwickelt mit feinstem Draht, rettet aber Leben: Dr. Thomas Grube (links) und Dr. Sven Seifert zeigen das Tianyi-Stentsystem.
Sieht aus wie Butterbrotpapier umwickelt mit feinstem Draht, rettet aber Leben: Dr. Thomas Grube (links) und Dr. Sven Seifert zeigen das Tianyi-Stentsystem. Bild: Klinikum Chemnitz
Gesundheit
Klinikum Chemitz: Europaweit erste Herz-OP mit neuartiger Gefäßprothese
Redakteur
Von Sylvia Miskowiec
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Hauptschlagader von Gerhart Walther drohte zu reißen. Eine schnelle Operation war nötig. Normalerweise sind dafür langwierige Vorbereitungen nötig – doch das Chemnitzer Gefäßzentrum ging andere Wege.

Sie wächst langsam, aber beharrlich, bleibt lange Zeit unbemerkt – und führt unbehandelt oft zum Tod: eine Ausbuchtung der Brustschlagader, auch Aorten-Aneurysma genannt. Gerhart Walther lebte mit dieser Gefahr. „Ich selbst habe davon aber nichts weiter gespürt“, sagt der 81-Jährige, der eigentlich nicht Gerhart Walther heißt, aber...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.10.2025
6 min.
Trinken bis zur OP: Zwickau macht vor, wie es geht
Grün, gelb, rot: Oberarzt Dr. Udo Gottschaldt (links) und Fachpfleger Michael Rothenberger mit den Nüchternheitskarten.
Patienten dürfen oft viele Stunden vor einer Operation nichts trinken. Das ist nicht nur unangenehm, sondern kann zu Problemen führen. Anästhesist Udo Gottschaldt erklärt ein neues Konzept, das verschiedene Kliniken in Sachsen testen.
Kornelia Noack
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
12.09.2025
5 min.
Diagnose Blasenkrebs: Wie kombinierte Therapien einer Vogtländerin das Leben retteten
Tückisch: Schmerzen kommen erst im fortgeschrittenen Stadium.
Blasenkrebs trifft jährlich 1000 Menschen in Sachsen. Eine Ursache dafür ist besonders häufig. Der Chefarzt für Inneres am Klinikum Chemnitz zu den Heilungschancen.
Sylvia Miskowiec
02.12.2025
4 min.
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
 6 Bilder
Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
unseren Redakteuren
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
Mehr Artikel