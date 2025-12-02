Klinikum Chemitz: Europaweit erste Herz-OP mit neuartiger Gefäßprothese

Gesundheit
Die Hauptschlagader von Gerhart Walther drohte zu reißen. Eine schnelle Operation war nötig. Normalerweise sind dafür langwierige Vorbereitungen nötig – doch das Chemnitzer Gefäßzentrum ging andere Wege.
Sie wächst langsam, aber beharrlich, bleibt lange Zeit unbemerkt – und führt unbehandelt oft zum Tod: eine Ausbuchtung der Brustschlagader, auch Aorten-Aneurysma genannt. Gerhart Walther lebte mit dieser Gefahr. „Ich selbst habe davon aber nichts weiter gespürt“, sagt der 81-Jährige, der eigentlich nicht Gerhart Walther heißt, aber...
