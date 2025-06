Kniearthrose: Welche Therapie hilft wirklich

Gegen ihre Schmerzen erhalten Patienten oft viele Therapien mit hochtechnisch klingenden Namen. Dabei können sie selbst am meisten für eine Linderung tun. Ärzte sollen sie künftig darin bestärken.

Kniearthrose kann starke Schmerzen verursachen, die selten von allein verschwinden. Die Auswahl an Therapieoptionen ist riesig. Doch was davon wirkt wirklich? In der neuen Leitlinie zur Kniearthrose – so etwas wie eine Handlungsempfehlung für Ärzte – steht im Fokus, was aktuell auch eine große Übersichtsstudie als zentral ansieht: viel...