Ausgelaugt.
Ausgelaugt. Bild: Monique Wüstenhagen/dpa
Gesundheit
Krankenkasse-Umfrage: Zwei von drei Sachsen fühlen sich häufig gestresst
Redakteur
Von Kornelia Noack
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Vorweihnachtszeit gehört für viele zur anstrengendsten Zeit des Jahres. Dabei ist Stress in Sachsen allgegenwärtig. Frauen und Männer erleben und bewältigen ihn allerdings unterschiedlich.

Arbeit, Kinderbetreuung, Geldsorgen, Weltkrisen – etwa drei von fünf Erwachsenen in Deutschland empfinden das Leben heute stressiger als noch vor 15 oder 20 Jahren. Das geht aus einer repräsentativen Forsa-Befragung im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) hervor, die am Mittwoch vorgestellt wurde. Mehr als jeder Zweite ist demnach der...
