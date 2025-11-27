Krankenkasse-Umfrage: Zwei von drei Sachsen fühlen sich häufig gestresst

Gesundheit
Die Vorweihnachtszeit gehört für viele zur anstrengendsten Zeit des Jahres. Dabei ist Stress in Sachsen allgegenwärtig. Frauen und Männer erleben und bewältigen ihn allerdings unterschiedlich.
Arbeit, Kinderbetreuung, Geldsorgen, Weltkrisen – etwa drei von fünf Erwachsenen in Deutschland empfinden das Leben heute stressiger als noch vor 15 oder 20 Jahren. Das geht aus einer repräsentativen Forsa-Befragung im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) hervor, die am Mittwoch vorgestellt wurde. Mehr als jeder Zweite ist demnach der...
