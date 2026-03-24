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Gesundheit
Mediensucht bei Kindern nimmt zu: Wenn der Chatbot zum besten Freund wird
Redakteur
Von Sylvia Miskowiec
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Eine Studie der DAK warnt vor einer neuen Gefahr auf Handys und Tablets – und zeigt, was Kinder und Jugendliche derzeit am meisten in den Bann zieht. Kinderärzte und Wissenschaftler fordern Regulierungen.

Kinder fragen gern. So wie Franz. Franz ist 13 Jahre alt und voll in Fahrt. „Wie werde ich am schnellsten Millionär?“ „Was ist das teuerste Auto der Welt?“ „Bist Du eigentlich blöd, oder was?“ Eine Stimme antwortet ihm, immer geduldig, immer lässig, selbst auf Beleidigungen reagiert sie ruhig. Sie gehört ChatGPT, einer künstlichen...
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