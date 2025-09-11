Mehr als 211.000 Herztote im Jahr: Kardiologen beklagen Defizite in der Vorsorge

Gesundheit
Zwar ist die Sterblichkeit leicht gesunken – auch in Sachsen. Doch sie könnte niedriger sein, sagt die Deutsche Herzstiftung und erklärt wie. In Südwestsachsen soll es bald mehr Behandlungskapazitäten geben.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen waren 2023 für 28,5 Prozent aller Todesfälle in Deutschland verantwortlich. Das geht aus einem am Donnerstag vorgestellten Bericht der Deutschen Herzstiftung hervor. Demnach starben im untersuchten Jahr bundesweit 211.152 Menschen an den Folgen einer Herzkrankheit - darunter deutlich mehr Männer als Frauen. Ein Jahr...
