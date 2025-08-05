Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zusammen alt werden ist für Männer die größere Herausforderung.
Zusammen alt werden ist für Männer die größere Herausforderung. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Zusammen alt werden ist für Männer die größere Herausforderung.
Zusammen alt werden ist für Männer die größere Herausforderung. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Gesundheit
Neue Statistik: Frauen in Sachsen leben bundesweit mit am längsten
Redakteur
Von Sylvia Miskowiec
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Große Unterschiede in der Lebenserwartung gibt es nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern auch zwischen den Wohnorten. Die Spitzenreiter und die Verlierer im Freistaat.

Die durchschnittliche Lebenserwartung in Sachsen ist weiter gestiegen: Laut Statistischem Landesamt können Mädchen, die zwischen 2022 und 2024 geboren wurden, damit rechnen, 84 Jahre alt zu werden. Das ist ein bundesweiter Top-Wert. Einzig Frauen in Baden-Württemberg haben eine leicht höhere Lebenserwartung von 84,1 Jahren. Jungen in Sachsen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
06.08.2025
3 min.
Mehr neue und mehr an Mangelschulen versetzte Lehrer zum neuen Schuljahr: Senkt sich somit Sachsens Unterrichtsausfall?
Sachsens Kultusminister seit Dezember 2024: Conrad Clemens (CDU). Geht sein Plan gegen Ausfall auf?
270 der landesweit 885 neu eingestellten Bewerber mit abgeschlossener Lehramtsausbildung fangen in Südwestsachsen an. Bei den Abordnungen will Kultusminister Clemens die Verteilung verbessern.
Tino Moritz
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
03.08.2025
3 min.
Lehrer-Abordnungen an Sachsens Oberschulen gegen Unterrichtsausfall: Welche Grundschulen und Gymnasien es besonders trifft
„Insbesondere die Reduzierung von Abminderungsstunden und die erhöhte Zahl an Abordnungen bedeuten neue Herausforderungen für Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleitungen“: Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU).
Wenn in einer Woche in Sachsen das neue Schuljahr beginnt, werden an so vielen Oberschulen wie noch nie Grundschul- oder Gymnasiallehrer aushelfen. Die „Freie Presse“ zeigt, was das konkret bedeutet.
Tino Moritz und Ronny Schilder
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
Mehr Artikel