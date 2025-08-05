Neue Statistik: Frauen in Sachsen leben bundesweit mit am längsten

Gesundheit
Große Unterschiede in der Lebenserwartung gibt es nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern auch zwischen den Wohnorten. Die Spitzenreiter und die Verlierer im Freistaat.
Die durchschnittliche Lebenserwartung in Sachsen ist weiter gestiegen: Laut Statistischem Landesamt können Mädchen, die zwischen 2022 und 2024 geboren wurden, damit rechnen, 84 Jahre alt zu werden. Das ist ein bundesweiter Top-Wert. Einzig Frauen in Baden-Württemberg haben eine leicht höhere Lebenserwartung von 84,1 Jahren. Jungen in Sachsen...
