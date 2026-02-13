MENÜ
Katja Planitzer ist als Physician Assistant im Helios Vogtland-Klinikum Plauen tätig.
Katja Planitzer ist als Physician Assistant im Helios Vogtland-Klinikum Plauen tätig.
Gesundheit
Neue Wege gegen den Ärztemangel: „Ich bin Arztassistentin im Klinikum Plauen“
Redakteur
Von Kornelia Noack
Katja Planitzer hat den noch jungen Beruf Physician Assistant studiert. In Sachsen ist das nur an einem Ort möglich. Ziel ist mehr Zeit für Patienten. Doch einige Ärzte fürchten um ihre Kompetenz.

Wenn Katja Planitzer in ihrem weißen Kittel über den Flur des Helios Vogtland-Klinikums in Plauen läuft, meint man, man treffe auf eine Ärztin. Doch wer genauer hinschaut, kann auf dem Schild unter ihrem Namen lesen: „Physician Assistant“. Auf Deutsch Arztassistenz - nicht zu verwechseln mit Assistenzarzt. Seit drei Jahren ist Katja...
