MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gut betreut, aber kaum noch bezahlbar.
Gut betreut, aber kaum noch bezahlbar. Bild: Jens Wolf/dpa
Gut betreut, aber kaum noch bezahlbar.
Gut betreut, aber kaum noch bezahlbar. Bild: Jens Wolf/dpa
Gesundheit
Pflegeheimplatz in Sachsen erneut teurer geworden
Redakteur
Von Kornelia Noack
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Schnitt fast 3000 Euro müssen Bewohner zuzahlen, zeigt eine Analyse der Ersatzkassen. Wie sich die Kosten zusammensetzen und was die größten Preistreiber sind.

Mehr als 60.000 Pflegebedürftige in Sachsen werden in Heimen versorgt. Die Kosten dafür bringen sie und ihre Angehörigen an ihre finanziellen Grenzen, denn zum Start in das neue Jahr sind die Zuzahlungen erneut gestiegen. Für das erste Jahr im Heim müssen Sachsens Pflegebedürftige im Durchschnitt nun 2986 Euro im Monat selbst bezahlen. Das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
22.01.2026
3 min.
Pflege im Heim wird teurer - Fraktionen fordern Reform
Die monatliche Eigenbeteiligung für Pflegebedürftige im Pflegeheim ist in Sachsen gestiegen (Symbolbild)
Die Altenpflege in Deutschland wird zum Pflegefall. Nachdem die Eigenanteile auch in sächsischen Heimen weiter steigen, werden die Stimmen nach einer Reform immer lauter.
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
22.01.2026
5 min.
Pflege im Heim immer teurer - wie lange noch?
Pflegebedürftige müssen immer mehr fürs Heim bezahlen. (Archivbild)
Die Pflegeversicherung ist in chronischen Finanznöten - viele Pflegebedürftige sind es aber auch. Denn Zahlungen aus eigener Tasche für Heimplätze gehen weiter hoch. Steuert die Politik bald gegen?
Sascha Meyer, dpa
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
Mehr Artikel