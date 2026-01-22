Pflegeheimplatz in Sachsen erneut teurer geworden

Im Schnitt fast 3000 Euro müssen Bewohner zuzahlen, zeigt eine Analyse der Ersatzkassen. Wie sich die Kosten zusammensetzen und was die größten Preistreiber sind.

Mehr als 60.000 Pflegebedürftige in Sachsen werden in Heimen versorgt. Die Kosten dafür bringen sie und ihre Angehörigen an ihre finanziellen Grenzen, denn zum Start in das neue Jahr sind die Zuzahlungen erneut gestiegen. Für das erste Jahr im Heim müssen Sachsens Pflegebedürftige im Durchschnitt nun 2986 Euro im Monat selbst bezahlen. Das...