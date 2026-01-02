MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schritt für Schritt wieder in die Öffentlichkeit: Marie Langner im Dresdner Zwinger.
Schritt für Schritt wieder in die Öffentlichkeit: Marie Langner im Dresdner Zwinger. Bild: Sylvia Miskowiec
Schritt für Schritt wieder in die Öffentlichkeit: Marie Langner im Dresdner Zwinger.
Schritt für Schritt wieder in die Öffentlichkeit: Marie Langner im Dresdner Zwinger. Bild: Sylvia Miskowiec
Gesundheit
Psychotherapie-Not in Sachsen: Maries quälend langer Weg bis zur Hilfe
Redakteur
Von Sylvia Miskowiec
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Marie Langner hatte eine Depression. Theoretisch gibt es im Freistaat genug Psychotherapeuten - auch für Kassenpatienten. Doch die Praxis zeigt, wie es wirklich aussieht - und dass nur ein Trick hilft.

Alles war unendlich schwer. Das Aufstehen, das Zähneputzen, das Essen. Marie Langner erinnert sich noch gut an die ersten Monate dieses Jahres. „Ich habe versucht, mich aufzuraffen, zur Arbeit zu gehen, aber es ging nicht“, sagt die 36-Jährige, die in Wirklichkeit nicht Marie heißt, aber ihren echten Namen nicht öffentlich lesen will....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
Mehr Artikel