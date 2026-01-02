Psychotherapie-Not in Sachsen: Maries quälend langer Weg bis zur Hilfe

Gesundheit
Marie Langner hatte eine Depression. Theoretisch gibt es im Freistaat genug Psychotherapeuten - auch für Kassenpatienten. Doch die Praxis zeigt, wie es wirklich aussieht - und dass nur ein Trick hilft.
Alles war unendlich schwer. Das Aufstehen, das Zähneputzen, das Essen. Marie Langner erinnert sich noch gut an die ersten Monate dieses Jahres. „Ich habe versucht, mich aufzuraffen, zur Arbeit zu gehen, aber es ging nicht“, sagt die 36-Jährige, die in Wirklichkeit nicht Marie heißt, aber ihren echten Namen nicht öffentlich lesen will....
