Die Krankenkasse AOK Plus und der Discounter Lidl kooperieren in Sachen Gesundheit. Was heißt das für Versicherte?

Wer bei der AOK Plus in Sachsen bzw. Thüringen versichert ist und gesünder leben möchte, kann bei Lidl nun günstiger einkaufen. Die Krankenkasse und der Discounter-Riese arbeiten seit Kurzem zusammen, „um bewusste Ernährung, Bewegung und Gesundheitskompetenz alltagsnah zu unterstützen“, wie es in einer Mitteilung heißt.