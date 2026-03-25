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Versicherte der AOK Plus in Sachsen und Thüringen können nun bei Lidl-Einkäufen sparen - möglich macht das eine Kooperation zwischen der Krankenkasse und dem Discounter. (Montage)
Versicherte der AOK Plus in Sachsen und Thüringen können nun bei Lidl-Einkäufen sparen - möglich macht das eine Kooperation zwischen der Krankenkasse und dem Discounter. (Montage) Foto: Marijan Murat/dpa, Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa
Versicherte der AOK Plus in Sachsen und Thüringen können nun bei Lidl-Einkäufen sparen - möglich macht das eine Kooperation zwischen der Krankenkasse und dem Discounter. (Montage)
Versicherte der AOK Plus in Sachsen und Thüringen können nun bei Lidl-Einkäufen sparen - möglich macht das eine Kooperation zwischen der Krankenkasse und dem Discounter. (Montage) Foto: Marijan Murat/dpa, Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa
Gesundheit
Sachsen und Thüringen: AOK arbeitet mit Lidl zusammen, doch sind Ihre Daten sicher?
Redakteur
Von Patrick Hyslop
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Die Krankenkasse AOK Plus und der Discounter Lidl kooperieren in Sachen Gesundheit. Was heißt das für Versicherte?

Wer bei der AOK Plus in Sachsen bzw. Thüringen versichert ist und gesünder leben möchte, kann bei Lidl nun günstiger einkaufen. Die Krankenkasse und der Discounter-Riese arbeiten seit Kurzem zusammen, „um bewusste Ernährung, Bewegung und Gesundheitskompetenz alltagsnah zu unterstützen“, wie es in einer Mitteilung heißt.
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