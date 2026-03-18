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Da sitzt der Schmerz: Oberarzt Marcus Schlesinger zeigt Patientin Julia Zillmann, welche Wirbel bei ihr für Beschwerden sorgen.
Da sitzt der Schmerz: Oberarzt Marcus Schlesinger zeigt Patientin Julia Zillmann, welche Wirbel bei ihr für Beschwerden sorgen. Foto: Andreas Seidel
Da sitzt der Schmerz: Oberarzt Marcus Schlesinger zeigt Patientin Julia Zillmann, welche Wirbel bei ihr für Beschwerden sorgen.
Da sitzt der Schmerz: Oberarzt Marcus Schlesinger zeigt Patientin Julia Zillmann, welche Wirbel bei ihr für Beschwerden sorgen. Foto: Andreas Seidel
Gesundheit
Schmerzpatientin aus Mittelsachsen: „Ich hatte irgendwann kein Lachen mehr im Gesicht“
Redakteur
Von Sylvia Miskowiec
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Julia Zillmann aus Eppendorf konnte sich vor Schmerzen kaum noch bewegen, so wie acht Prozent der Sachsen. Erst eine spezielle Schmerztherapie im Klinikum Chemnitz brachte Linderung.

Vor drei Jahren konnte Julia Zillmann nicht mehr aufstehen, nicht mehr laufen. „Mein ganzer Rücken war nur noch Schmerz“, erinnert sich die heute 46-Jährige. Unangekündigt kam das nicht. Erst zog es im Nacken. Die Eppendorferin tat es als Verspannungen ab, die jeder einmal hat, der viel am Schreibtisch arbeitet. Für Mitleid, Massage und...
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