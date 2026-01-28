MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |
  • Gesundheit
  • |

  • Schnellere Hilfe fürs Herz: Ein exklusiver Rundgang durch das neue Kardiologische Zentrum in Chemnitz

Warme Farben, modernes Design: Professor Karim Ibrahim, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I am Klinikum Chemnitz, im Eingangsbereich des neuen Kardiologischen Zentrums.
Warme Farben, modernes Design: Professor Karim Ibrahim, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I am Klinikum Chemnitz, im Eingangsbereich des neuen Kardiologischen Zentrums. Bild: Andreas Seidel
Das neue Haus 7 am Standort Küchwald.
Das neue Haus 7 am Standort Küchwald. Bild: Andreas Seidel
Barrierefreie, kurze Wege im Kardiologiezentrum.
Barrierefreie, kurze Wege im Kardiologiezentrum. Bild: Andreas Seidel
Blick vom Kontrollzentrum in eines der Herzkatheterlabore.
Blick vom Kontrollzentrum in eines der Herzkatheterlabore. Bild: Andreas Seidel
Das Band, das für den Kathetereingriff ans Handgelenk kommt.
Das Band, das für den Kathetereingriff ans Handgelenk kommt. Bild: Andreas Seidel
Utz Richter, leitender Oberarzt und Spezialist für Herzrhythmusstörungen, lässt sich am Bildschirm den Vorhof des Patienten anzeigen.
Utz Richter, leitender Oberarzt und Spezialist für Herzrhythmusstörungen, lässt sich am Bildschirm den Vorhof des Patienten anzeigen. Bild: Andreas Seidel
Komfortabler als früher: der Vor- und Nachsorgebereich im Untergeschoss, gleich neben den Herzkatheterlaboren.
Komfortabler als früher: der Vor- und Nachsorgebereich im Untergeschoss, gleich neben den Herzkatheterlaboren. Bild: Andreas Seidel
MRT im Erdgeschoss nur für Herzpatienten.
MRT im Erdgeschoss nur für Herzpatienten. Bild: Andreas Seidel
Warme Farben, modernes Design: Professor Karim Ibrahim, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I am Klinikum Chemnitz, im Eingangsbereich des neuen Kardiologischen Zentrums.
Warme Farben, modernes Design: Professor Karim Ibrahim, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I am Klinikum Chemnitz, im Eingangsbereich des neuen Kardiologischen Zentrums. Bild: Andreas Seidel
Das neue Haus 7 am Standort Küchwald.
Das neue Haus 7 am Standort Küchwald. Bild: Andreas Seidel
Barrierefreie, kurze Wege im Kardiologiezentrum.
Barrierefreie, kurze Wege im Kardiologiezentrum. Bild: Andreas Seidel
Blick vom Kontrollzentrum in eines der Herzkatheterlabore.
Blick vom Kontrollzentrum in eines der Herzkatheterlabore. Bild: Andreas Seidel
Das Band, das für den Kathetereingriff ans Handgelenk kommt.
Das Band, das für den Kathetereingriff ans Handgelenk kommt. Bild: Andreas Seidel
Utz Richter, leitender Oberarzt und Spezialist für Herzrhythmusstörungen, lässt sich am Bildschirm den Vorhof des Patienten anzeigen.
Utz Richter, leitender Oberarzt und Spezialist für Herzrhythmusstörungen, lässt sich am Bildschirm den Vorhof des Patienten anzeigen. Bild: Andreas Seidel
Komfortabler als früher: der Vor- und Nachsorgebereich im Untergeschoss, gleich neben den Herzkatheterlaboren.
Komfortabler als früher: der Vor- und Nachsorgebereich im Untergeschoss, gleich neben den Herzkatheterlaboren. Bild: Andreas Seidel
MRT im Erdgeschoss nur für Herzpatienten.
MRT im Erdgeschoss nur für Herzpatienten. Bild: Andreas Seidel
Gesundheit
Schnellere Hilfe fürs Herz: Ein exklusiver Rundgang durch das neue Kardiologische Zentrum in Chemnitz
Redakteur
Von Katrin Saft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Donnerstag wird der 70 Millionen-Euro-Bau eingeweiht. Er verspricht Herzmedizin auf höchstem Niveau - stationär wie ambulant. Die „Freie Presse“ erklärt, was Patienten erwarten dürfen.

Professor Karim Ibrahim steht der Stolz ins Gesicht geschrieben. Fast sieht es so aus, als befinde sich der Mann im weißen Kittel in einer Hotellobby. Dabei ist es der Eingang zu seinem neuen Reich: dem Kardiologischen Zentrum Chemnitz. Neun Jahre sind seit den ersten Plänen dafür vergangen, 70 Millionen Euro investiert. Am heutigen Donnerstag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
29.01.2026
2 min.
Tesla stellt Produktion der Modelle S und X ein
Selbst US-Präsident Trump (r) kaufte Tesla-Chef Musk ein Model S medienwirksam ab. (Archivbild)
Mit dem Model S begann einst der Aufstieg von Tesla. Jetzt soll die Modellreihe zusammen mit der Weiterentwicklung Model X der Roboter-Zukunft weichen.
29.01.2026
4 min.
Müll oder Sammelstelle? Einweg-E‑Zigarette richtig entsorgen
E-Zigaretten müssen über Sammelstellen entsorgt werden.
Vapes dürfen nicht in den Restmüll – warum falsche Entsorgung gefährlich ist und wie die Rückgabe richtig funktioniert.
08.01.2026
7 min.
Bilder von MRT und CT per Mausklick verschicken: Chemnitz macht vor, wie es geht
Radiologe Dr. Torsten Jordan bei der Bewertung einer MRT-Aufnahme eines Kopfes.
Patienten bringen Röntgenbilder meist auf CD zum Facharzt. Mit dem Netzwerk Sax-PACS können Mediziner die Dateien untereinander austauschen. Doch noch machen zu wenige mit.
Kornelia Noack
16.01.2026
5 min.
Neuer Grippe-Höchststand in Sachsen – auch bei den Todesfällen
Fieber ist ein Zeichen für eine Grippeerkrankung.
60 Prozent mehr Neuinfektionen als in der Vorwoche: Welche Altersgruppen trifft die Grippewelle besonders? Und werden in Sachsens Krankenhäusern die Isolierbetten langsam knapp?
Kornelia Noack, Mia Bucher
28.01.2026
4 min.
Ausgerechnet Grönland: Millionenauftrag für vogtländisches Unternehmen aus der Arktis
Das Grönland-Teleskop steht derzeit im Norden der Insel. Mit Spezialschlitten aus dem Vogtland soll es 1000 Kilometer weit transportiert werden.
160 Tonnen Technik, 1000 Kilometer Eis und ein Ziel, das näher an den Sternen liegt als an der Zivilisation. Ein Mittelständler aus dem Vogtland soll ein Teleskop quer durch Grönland transportieren.
Swen Uhlig
Mehr Artikel