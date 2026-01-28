Schnellere Hilfe fürs Herz: Ein exklusiver Rundgang durch das neue Kardiologische Zentrum in Chemnitz

Am Donnerstag wird der 70 Millionen-Euro-Bau eingeweiht. Er verspricht Herzmedizin auf höchstem Niveau - stationär wie ambulant. Die „Freie Presse“ erklärt, was Patienten erwarten dürfen.

Professor Karim Ibrahim steht der Stolz ins Gesicht geschrieben. Fast sieht es so aus, als befinde sich der Mann im weißen Kittel in einer Hotellobby. Dabei ist es der Eingang zu seinem neuen Reich: dem Kardiologischen Zentrum Chemnitz. Neun Jahre sind seit den ersten Plänen dafür vergangen, 70 Millionen Euro investiert. Am heutigen Donnerstag...