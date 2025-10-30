Stiftung Warentest warnt: Viele Produkte von Temu und Shein gefährlich

Gesundheit
Die Stiftung Warentest hat 162 Waren der Onlineplattformen untersucht, darunter Schmuck und Babyspielzeug. Zwei Drittel davon erfüllten EU-Standards nicht.
Giftige Schwermetalle in Schmuck, Schadstoffe in Babyspieltüchern, zu heiße Ladegeräte: Die Stiftung Warentest hat 162 Produkte von Drittanbietern getestet, die eine der beiden chinesischen Online-Marktplätze Temu und Shein als Verkaufsplattform nutzen. 110 erfüllten nicht die EU-Standards.
