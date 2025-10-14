Trinken bis zur OP: Zwickau macht vor, wie es geht

Zwickau. Patienten dürfen oft viele Stunden vor einer Operation nichts trinken. Das ist nicht nur unangenehm, sondern kann zu Problemen führen. Anästhesist Udo Gottschaldt erklärt ein neues Konzept, das verschiedene Kliniken in Sachsen testen.

Freie Presse: Herr Dr. Gottschaldt, wer schon einmal operiert wurde, kennt die Regel - am besten ab Mitternacht nichts mehr essen und trinken. Warum soll sich das ändern? Freie Presse: Herr Dr. Gottschaldt, wer schon einmal operiert wurde, kennt die Regel - am besten ab Mitternacht nichts mehr essen und trinken. Warum soll sich das ändern?