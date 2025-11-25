Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gefragt war: Haben Sie schon Erfahrungen mit der elektronischen Patientenakte (ePA) gemacht?
Gefragt war: Haben Sie schon Erfahrungen mit der elektronischen Patientenakte (ePA) gemacht? Bild: katrin saft
Gefragt war: Haben Sie schon Erfahrungen mit der elektronischen Patientenakte (ePA) gemacht?
Gefragt war: Haben Sie schon Erfahrungen mit der elektronischen Patientenakte (ePA) gemacht? Bild: katrin saft
Gesundheit
Viele Patienten haben Probleme mit der elektronischen Patientenakte
Redakteur
Von Katrin Saft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Umfrage im Gesundheitsnewsletter „quicklebendig“ zeigt, dass die ePA noch kaum genutzt wird. Das hat vor allem eine Ursache.

Erst etwa jeder Vierte hat schon Erfahrungen mit der elektronischen Patientenakte (ePA) gemacht. Das ist das Ergebnis einer nicht repräsentativen Umfrage im „Freie Presse“-Gesundheitsnewsletter „quicklebendig“. Ein Grund dafür ist, dass viele schon beim Registrieren für die ePA-App aufgegeben haben. „Der Zugang ist viel zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
6 min.
Sachsens Ärzte üben massive Kritik an elektronischer Patientenakte
Der Schlüssel, damit Arztpraxen auf die ePA zugreifen können: die elektronische Gesundheitskarte.
Ausfälle, fehlende Funktionen, kaum Nutzung durch Patienten: Sachsens Ärzteparlament fordert Gesetzgeber, Digitalagentur und Kassen zu Nachbesserungen auf.
Katrin Saft
22:48 Uhr
4 min.
Coup bei City - Leverkusen düpiert Guardiolas Rotationself
Leverkusens Alejeandro Grimaldo jubelt nach seinem Treffer zum 1:0.
Das erste Mal treffen Bayer Leverkusen und Manchester City aufeinander. Während Pep Guardiola Haaland und Co. zunächst schont, nutzt die Werkself ihre Chance eiskalt und zeigt dann echten Kampfgeist.
Jana Glose, dpa
22:42 Uhr
2 min.
Nigeria: 24 verschleppte Mädchen wieder in Freiheit
Viele Kinder bleiben weiterhin in Gefangenschaft. (Archivbild)
Mehrere Massenentführungen haben in der vergangenen Woche das westafrikanische Land erschüttert. Nun konnten 24 Mädchen befreit werden. Mehr als 250 Kinder sind jedoch weiterhin in Gefangenschaft.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
25.11.2025
3 min.
Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt.
67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.
Katrin Kablau
10.11.2025
3 min.
E-Patientenakte: Diese Einstellungen sollten Sie kennen
Zugriffsrechte und Co.: Wer sich die ePA-App eingerichtet hat, tut gut darin, einmal die gewünschten Einstellungen aufzusetzen.
Endlich die ePA-App zum Laufen gebracht - und nun fragen Sie sich: Wer hat Zugriff worauf und was kann ich anpassen? Hier kommt ein Überblick.
Mehr Artikel